OM : Sakai ne pensait pas devenir aussi fort à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé libre l’été dernier, Hiroki Sakai (26 ans) s’est imposé comme titulaire à l’Olympique de Marseille, sous les ordres de Franck Passi puis avec Rudi Garcia.

Il faut dire que le latéral droit n’a pas vraiment de concurrent, l’effectif olympien étant toujours incomplet. Du coup, ses oublis défensifs n’ont pas eu de conséquence sur son temps de jeu, pas plus que ses lacunes en français qui exaspèrent son entraîneur. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter pour le Japonais, qui se réjouit même de sa progression sur et en dehors du terrain.

« Je ne pensais pas jouer autant, j'ai vraiment l'impression que j'ai franchi un palier, a confié l’ancien joueur d’Hanovre à l’AFP. Je ne parlais pas français et ne connaissais pas le football français, mais j'ai fait de mon mieux et tout le monde m'a aidé. Parler français est mon grand défi. En neuf mois, j'ai progressé mentalement et me suis adapté à la vie ici. Je ne pense pas que les supporters ne m'aiment pas. » Apprécié pour sa combativité, Sakai fait pourtant partie des joueurs qui risquent de perdre leur statut après le mercato estival...