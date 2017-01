OM : Rudi Garcia veut un autre international français au milieu !

Dans : OM, PSG, Mercato.

A deux semaines de la fin du mercato hivernal, Lassana Diarra n’a toujours pas quitté l’Olympique de Marseille. Mais Rudi Garcia le sait, le milieu de 31 ans peut partir à tout moment.

D’ailleurs, l’entraîneur olympien fait comme si l’international français ne faisait plus partie de son effectif. En effet, le technicien a décidé de ne plus l’aligner jusqu’à la fin du marché des transferts. Une décision radicale qui oblige l’OM à renforcer son entrejeu au plus vite, si possible avec une recrue expérimentée.

C’est pourquoi Garcia pense à récupérer son ancien joueur à Lille Yohan Cabaye (31 ans), nous apprend France Football. En effet, le milieu de Crystal Palace serait prêt à revenir en Ligue 1 malgré sa dernière expérience ratée avec le Paris Saint-Germain. Et contrairement à Dimitri Payet, Cabaye ne ruinerait pas le club phocéen, en ce qui concerne ses indemnités de transfert en tout cas.