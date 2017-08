OM : Rudi Garcia ne fait pas de cadeau à son OM

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique de Marseille a été tenu en échec jeudi soir à Domzale, et forcément l'entraîneur de l'OM ne pouvait pas se satisfaire de ce résultat face à une telle formation. Et cela même si le club phocéen est en ballotage très favorable avant la rencontre retour des barrages d'Europa League. Au moment de commenter ce match, Rudi Garcia n'a pas essayé de se cacher derrière ce score finalement bon pour l'OM. Car pour le technicien marseillais, des choses doivent vite être corrigées sous peine de grosses désillusions à venir.

« Nous avons été surpassés sur le plan athlétique en première période, surtout dans les duels, on s’est fait manger au milieu de terrain par l’impact athlétique de Domzale. Il ne faut pas oublier que le football ne se joue pas seulement avec le ballon mais aussi sans ballon et qu’il fait cravacher, mettre le pied, de l’impact pour le récupérer et quand vous faites cela en deuxième période, comme par miracle vous retrouvez de la récupération, de la compacité et du jeu. Nous avons mis un joli but et c’est que nous voulions, au moins marquer un but. Nous savions aussi que sur les coups de pied arrêtés, ils étaient dangereux mais nous avons commis trop de fautes inutiles en première période (…) C’était donc dû à la qualité de Domzale mais aussi au manque de détermination et tout ça, se passe dans la tête, sinon nous n’aurions pas eu un visage aussi intéressant en deuxième période (…) Au retour, Il ne faudra surtout pas jouer le 0-0, il faudra jouer pour gagner. C’est la seule attitude que nous aurons, même si, effectivement, on n’oublie pas qu’il n’y pas qu’une victoire qui nous qualifie. On verra comment se déroule le match. Il peut y avoir un nul sans but mais ce ne sera pas notre objectif », prévient Rudi Garcia, qui espère que ses joueurs rentreront dans le match dès le coup d’envoi et pas après la pause.