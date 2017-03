OM : Rudi Garcia n’est pas un si bon entraineur que cela révèle Riolo

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son arrivée en octobre dernier, l’entraîneur Rudi Garcia a complètement changé le visage de l’Olympique de Marseille.

Fidèle à sa philosophie, l’ancien coach de la Roma et de Lille a mis en place un jeu offensif et séduisant. Résultat, le club phocéen a quitté la deuxième partie de tableau et occupe actuellement la cinquième place de Ligue 1. Preuve que l’OM ne s’est pas trompé en misant sur Garcia. Pourtant, le coach olympien ne fait pas l’unanimité. Après s’être renseigné, Daniel Riolo n’est plus aussi convaincu par les compétences du technicien.

« A l'époque de Lille, Rudi Garcia m'avait intéressé pour ce qu'il faisait et pour pas mal de ses discours. Mais dans la façon de mettre en place l'équipe, en fouillant un peu auprès de ses anciens joueurs, ce n'était pas génialissime, a révélé le consultant de RMC. Dès les débuts à la Roma, je ne sentais pas son recrutement. Je suis très sceptique à son encontre. » Si les choses se compliquent pour l’OM, Riolo ne sera pas loin...