OM : Un attaquant en plus, McCourt fixe une condition XXL

Dans : OM.

La dernière ligne droite du mercato promet d’être mouvementée à l’OM, qui boucle la venue de Luis Henrique mais qui déborde toujours d’ambition.

Le club phocéen va enregistrer la signature de Luis Henrique en provenance de Botafogo pour une somme comprise entre 10 et 12 ME, mais André Villas-Boas en veut toujours plus. Comme indiqué par L’Equipe dans son édition du jour, le coach portugais de l’Olympique de Marseille souhaite désormais recruter un pur avant-centre capable de suppléer ou de concurrencer Dario Benedetto à la pointe de l’attaque phocéenne. Cinq noms figurent sur la short-list d’AVB et de Pablo Longoria : José Macias, Carlos Fernandez, Myron Boadu, El Bilal Touré et Luis Suarez (Watford).

Mais Frank McCourt, qui a déjà fait un effort en recrutant quatre joueurs sans aucune vente en contrepartie, exigera cette fois un départ au minimum avant d’accueillir un joueur supplémentaire. « Il n’y aura pas d’autre arrivée en attaque, sauf en cas de vente. Le mercato peut bouger sur les derniers jours. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser » a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse ce jeudi. La liste de joueurs indésirables est connue depuis un long moment à Marseille. En fin de contrat dans un an, Valère Germain et Kostas Mitroglou sont activement poussés vers la sortie, au même titre que Kevin Strootman ou encore de Maxime Lopez. Reste maintenant à voir si les dirigeants phocéens se concentreront uniquement sur cette liste d’indésirables ou s’il est envisageable de voir un titulaire à forte valeur marchande quitter le navire. On pense ici à Boubacar Kamara ou à Duje Caleta-Car, le Croate étant l’auteur d’un excellent début de saison. Dans son édition du jour, L’Equipe faisait en tout cas savoir que Pablo Longoria « comptait sur Paul Aldridge » au rayon des ventes…