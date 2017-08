OM : Rudi Garcia félicite Ocampos et les remplaçants

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire contre Nantes (0-1) : « On a fait une bonne première période, on est tombé sur un grand gardien. C'était un Tatarusanu des grands soirs, je l'ai connu quand j’étais à Rome. Le FC Nantes a fait une superbe acquisition. Ils auraient mérité d'égaliser après notre but. Nantes a cru en ses chances. Leurs trois changements après 25 minutes n’ont pas été simples à gérer. Ce qui m’a moins plu, c’est que Nantes aurait pu et aurait dû égaliser. Nantes a pris confiance en seconde période. Nous n'avons pas été flamboyants aujourd'hui, nous allons retenir la victoire, mais il reste du boulot. On savait que Nantes avait envie de se racheter, de se révolter. On savait ce qui nous attendait, on était au courant. Mais je retiens que ça change de la saison dernière où on s'était fait bouger. On s'est donné les moyens d'aller gagner ce match avec les entrées de Sanson, Ocampos et Cabella ».