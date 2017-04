OM : Rudi Garcia explique pourquoi l'OM va gagner à Caen

Dans : OM, Ligue 1, SMC.

Une semaine après un triste nul à Nancy, qui lutte pour se maintenir, l'OM se déplacera dimanche à Caen, une autre formation qui est lancée dans la rude bataille pour conserver sa place en Ligue 1. Mais pour Rudi Garcia, il est très peu probable que l'Olympique de Marseille fasse en Normandie le même type de match qu'en Lorraine. Car l'entraîne phocéen l'a remarqué, après chaque rencontre ratée, l'OM a toujours réussi à se relancer rapidement.

« Il faut avoir une détermination sans faille dès la première seconde, quel que soit le contexte. On doit jouer à l'extérieur comme à domicile, on travaille pour ça, il faut le mettre en application, et pas seulement par bribes (…) On s'est déjà posé la question : est-ce une équipe qui n'est pas meilleure dos au mur ? À chaque fois qu'on l'a été, on a bien répondu. À Caen, on sera dos au mur, c'est bien ! », a confié Rudi Garcia, visiblement convaincu d’avoir une équipe à réaction. Il est vrai qu'avec le retour de Bafé Gomis, suspendu contre Nancy, l'Olympique de Marseille aura la totalité de ses atours pour le déplacement à D'Ornano.