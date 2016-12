OM : Rudi Garcia demande Amavi, McCourt va devoir sortir le chéquier

Dans : OM, Mercato.

Après une embellie en championnat en ce mois de décembre, l’Olympique de Marseille jouera une autre partie de sa saison en janvier, et ce ne sera pas sur le terrain.

Le club phocéen doit en effet prouver que ses nouveaux patrons peuvent lui permettre de se renforcer avec des joueurs de premier choix, et non plus des opérations à l’arrache comme cela avait été le cas depuis que Margarita Louis-Dreyfus avait coupé les cordons de la bourse. Cela veut dire attirer des joueurs capables d’apporter une vraie plus-value, et ce sur le long terme.

Un profil que représente parfaitement Jordan Amavi, latéral gauche hautement désiré par Rudi Garcia, qui en a fait son unique priorité affirme L’Equipe ce vendredi. Un dossier plutôt complexe car le joueur espère retrouver la Premier League, avec Aston Villa ou un autre club, et il possède en plus un contrat copieux. Son transfert sera donc cher (10 à 15 ME) et il faudra assumer derrière avec un salaire conséquent. Autant de données qui vont beaucoup dépendre du volet financier et de la volonté des dirigeants de faire de gros efforts pour améliorer l’équipe, et donner le tempo des prochaines acquisitions.