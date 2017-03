OM : Rudi Garcia accuse les anciens responsables de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia n'avait visiblement pas envie de faire dans la langue de bois lorsqu'il a été interrogé sur la composition actuelle de sa défense. Répondant à une question sur le rendement de Grégory Sertic, un joueur qu'il a fait venir à l'OM lors du dernier mercato d'hiver, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a mis une charge assez terrible aux anciens responsables du club phocéen. Car pour Rudi Garcia, l'effectif dont il a hérité à l'automne avait été composé n'importe comment.

Et le coach de l'OM de ne pas tourner autour du pot. « Ah ça, ils sont différents mes défenseurs centraux et Dieu sait si j’en ai beaucoup. Pour être clair, je pense que cet effectif a été fait en dépit du bon sens ! On a beaucoup trop de défenseurs centraux évidement et des postes où on n’est pas couvert. Mais on ne pouvait pas tout régler au mercato d’hiver. Je sais qu’on nous a reproché de ne pas prendre un défenseur central, mais moi je n’ai aucun regret là-dessus car on a pris un Grégory Sertic qui peut être le cinquième excellent milieu de terrain ou un très bon défenseur central comme il est en train de le montrer. Mais lui aussi il va devoir continuer à très bien jouer. Il n’a pas le jeu de tête de Rolando, la vitesse de Rod Fanni… », a fait remarquer Rudi Garcia, visiblement très mécontent des choix sportifs faits dans le passé à l’Olympique de Marseille et qu’il a du mal à accepter. MLD, Vincent Labrune et Franck Passi apprécieront…