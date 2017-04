OM : Riolo veut virer tout l’effectif, sauf trois joueurs

Dans : OM, Mercato.

Le prochain mercato estival en dira long sur les ambitions de l’Olympique de Marseille. Au vu des annonces de ses dirigeants, le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud sera attendu au tournant.

La tâche est pourtant loin d’être simple, tous les secteurs ou presque ayant besoin de renfort. Sans compter la nécessité d'enrôler un attaquant de pointe, l’OM devra notamment recruter un défenseur central, un latéral droit et peut-être même un gardien étant donné que Yohann Pelé ne fait pas l’unanimité. Bref, l’effectif n’est pas suffisant en termes de quantité, mais aussi sur le plan qualitatif, souligne Daniel Riolo, qui conseille de repartir à zéro.

« Ils doivent presque tout changer, a lâché le consultant de RMC. Au niveau des joueurs, j'en garderais deux ou trois maximum. Il faut recruter partout. C'est pour ça que leur projet est très compliqué. Et qu'ils ne continuent surtout pas à prendre des Evra, Payet... Là il va falloir sortir du solide ou du plus jeune qui s'inscrive dans un projet, mais qu'ils ne fassent plus du one shot avec des joueurs surcotés comme ces deux-là. » N'en déplaise à Riolo, ces deux recrues hivernales feront sûrement partie des piliers du projet marseillais.