OM : Riolo écoeuré par « un OM où rien ne fonctionne »

Dans : OM, Ligue 1.

La claque prise par l'Olympique de Marseille dimanche soir à Monaco a fait mal à ceux qui aiment l'OM, mais également à ceux qui estiment qu'un club aussi prestigieux ne devrait pas avoir à vivre une telle humiliation. C'est le cas de Daniel Riolo, lequel a fait part de sa désolation devant la déroute phocéenne contre le champion de France. Et le journaliste de RMC de pointer du doigt l'étendu des dégâts du côté de l'Olympique de Marseille.

« On pourrait taper sur les dirigeants qui ont fait 1.000 promesses et qu’on ne voit toujours pas venir. Est-ce que ces promesses seront tenues un jour ? Tout a été fait à l’envers dans cette communication depuis le départ, notamment sur l’argent qui devait être investi. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la communication, il y a aussi les actes. Et là les actes ne correspondent pas à ce qu’ils ont dit, quand tu continues avec les petites phrases…l’histoire de la tisane c’est le genre de blague qui fait rire sur le coup, mais si ça tourne pas trop bien, ça te retombe sur la tronche. Même si je ne suis pas dans les poches de McCourt, et que je veux bien entendre qu’OK il ne veut pas dépenser de l’oseille, qu’il n’a pas choisi les bonnes personnes pour le recrutement, que Paris et Monaco c’est trop fort pour l’OM, mais avec une équipe comme cela tu ne peux pas présenter un tel spectacle. Les supporters de l’OM peuvent comprendre que le PSG et Monaco soient devant car ils ont le blé et ça peut même les entretenir dans leur rancoeur contre ces clubs en disant « vous avez le blé, vous avez le blé… ». Si l’équipe de l’OM se bat, joue bien, a de l’allure, tu auras la dignité et le supporter gardera sa fierté. Mais pas si tu as de très mauvais moments contre Domzale, que tu gagnes ric-rac en Ligue 1 et que face au premier gros que tu croises tu te défroques et il te colle des fessées. La compo était honteuse et tu te fais déglinguer. Là il n’y a rien qui fonctionne à l’OM et ce n’est pas bon du tout », a lancé, sur RMC, Daniel Riolo.