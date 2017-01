OM : Ricardo Rodriguez dans le viseur, le chèque de 22 ME est prêt

Dans : OM, Mercato, PSG.

Arrière gauche très demandé, Ricardo Rodriguez intéresse du beau monde en France. Depuis plusieurs mois, son nom est cité du côté du PSG, le seul club que l’on pensait capable de le faire venir en Ligue 1.

Mais la donne a changé à Marseille et selon L’Equipe, le club provençal serait décidé à mettre le paquet pour faire venir le latéral gauche suisse, histoire de faire l’unanimité à un poste où c’est quasiment le désert. Entre les déplacements de centraux et un Henri Bédimo qui ne donne pas satisfaction, Rudi Garcia veut une recrue, et si possible dès cet hiver. Si plusieurs pistes ont échoué, notamment celle qu’il appréciait beaucoup et qui menait à Jordan Amavi, le défenseur de Wolfsburg plait au technicien comme aux dirigeants.

Pourtant, il ne sera clairement pas donné puisque sa clause libératoire est de 22 ME, et que l’Inter Milan est aussi très tenté par ce pari. Mais le quotidien sportif assure que l’OM a fait savoir aux représentants de l’international suisse qu’il était prêt à investir les fameux 22 ME pour récupérer le joueur de Wolfsburg, et ainsi effectuer une recrue d’ampleur à ce poste. Ricardo Rodriguez, sollicité également par d’autres clubs, s’interrogerait actuellement sur l’idée de changer d’équipe en cours de saison, ou bien attendre de faire son choix posément en juin prochain. Mais une chose est sûre, Marseille se place dans un dossier qui semblait jusqu’à présent hors de portée, et cela a de quoi faire rêver.