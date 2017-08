OM : Retour des négociations pour Mitroglou !

Dans : OM, Mercato.

Même à quelques heures de la fin du marché des transferts, la partie de poker continue lors du mercato de l’OM.

Ainsi, les discussions, qui s’étaient brutalement interrompues sur un gros désaccord financier avec Benfica, ont repris dans la nuit de mercredi à jeudi annonce la presse portugaise. L’accord est encore loin, mais les deux clubs sont dans le même état d’esprit, celui de finaliser le transfert de Konstatinos Mitroglou. Le joueur serait déjà d’accord avec l’OM pour un contrat de quatre ans et un salaire de 2,5 ME par saison. En ce qui concerne le transfert, beaucoup de chiffres circulent, mais un deal sous la barre des 20 ME semble envisageable, même si bien évidemment, le Benfica espère encore un effort de la part de l’OM.