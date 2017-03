OM : Retour décalé pour Bafé Gomis ?

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis sa blessure à Nantes, Bafé Gomis ronge son frein du côté de Marseille, le buteur de l'OM étant impatient de retourner au combat avec ses coéquipier. Annoncé pour cette semaine, le retour de l'attaquant prêté par Swansea risque cependant d'être décalé de quelques jours. En effet, selon RMC, Bafé Gomis doit effectuer des tests jusqu'à mercredi afin de savoir s'il est à 100%.

Mais du côté du staff de l'Olympique de Marseille, on semble vouloir prendre son temps, histoire de ne pas prendre des risques inutiles. Autrement dit, le retour du buteur semble un peu prématuré pour la réception du SCO Angers vendredi soir au Vélodrome, et c'est plutôt le vendredi suivant, lors du déplacement qu'effectuera l'OM à Lille, que Bafé Gomis sera de retour dans le groupe marseillais. Cela lui permettra de reprendre avant la trêve internationale de deux semaines prévue après la 30e journée de Ligue 1. Avec 16 buts marqués en Ligue 1 sur les 24 matches qu'il a joués, Bafé Gomis ne sera pas de trop pour aider l'Olympique de Marseille à revenir sur Bordeaux et pourquoi pas l'OL.