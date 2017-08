OM : Quand Evra règle un vieux compte sur la « remontada »

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Très critiqué en ce début de saison, Patrice Evra a pris en grippe la presse française. S’il ne remet pas en cause les doutes sur son niveau de jeu, l’ancien capitaine de l’équipe de France estime que les doutes autour du projet marseillais alors que les résultats, sans la manière, sont au rendez-vous, sont exagérés. Après le match gagné face à Domzalé, l’arrière gauche en a profité pour lâcher quelques vérités. Et l’exemple a été trouvé chez l’ennemi, à savoir le Paris Saint-Germain. En effet, Patrice Evra est de ceux qui estiment que la presse française n’a clairement pas été neutre dans l’affaire de la « remontada » du PSG-Barça, mettant clairement la pression sur le club de la capitale et favorisant ainsi le club catalan.

« C'est dommage qu'en France, je ne sais pas pourquoi, ils veuillent mettre de la pression avant des matchs importants, a déploré le latéral gauche. Je m'en suis rendu compte en conférence de presse, il y a beaucoup de négativité et c'est dommage. Il y a des équipes qui ont gagné des matchs 4-0 et qui ont perdu 6-1 au retour... Ça vous fait rire ça ? Arrêtez de mettre une pression comme ça aux clubs français avant les matchs comme ça. Après, je connais, on va dire "oui, ce n'était que Domzale". Mais aujourd'hui, c'était une belle équipe et ce n'était pas facile. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Il faut être derrière tous les clubs français. En plus, si on fait de grands parcours dans cette coupe, ça va libérer une place pour les autres clubs français », a rappelé Patrice Evra, déçu par les articles négatifs parus sur l’OM avant la réception des Slovènes qui n’ont eux, pas réussi à en bénéficier pour aller chercher la qualification au Vélodrome.