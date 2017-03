OM : Puma c'est 20ME de plus qu'Adidas avec une grosse surprise ?

Dans : OM, Ligue 1.

Sauf surprise, l'Olympique de Marseille et Puma devraient annoncer rapidement l'accord qui fera de l'équipementier allemand le nouveau partenaire de l'OM pour les cinq prochaines saisons, moyennant 14ME par an. Une belle augmentation pour le club phocéen qui jusqu'à maintenant avait un contrat avec Adidas qui ne rapportait que 10ME. Un deal que la marque aux trois bandes n'a pas voulu revaloriser énormément, préférant laisser filer l'affaire.

Au total, l'Olympique de Marseille empochera donc avec Puma 20ME de plus qu'avec Adidas sur les cinq prochaines saisons. Un beau bonus dont se réjouit déjà Jacques-Henri Eyraud, lequel n'a toutefois pas encore voulu confirmer ce contrat. Cependant, même si l'OM est dans le top 15 des clubs qui vendent le plus de maillots en Europe, l'accord avec Puma est bien loin des références continentales. On ne parle évidemment pas de Manchester United et du FC Barcelone, qui touchent plus de 100ME par an de leur équipementier, mais par exemple New Balance verse 32ME à Liverpool et Nike paie actuellement 23ME par saison au PSG, avec une revalorisation en cours de négociation. Puma, qui équipe notamment Arsenal, verse 40ME par an aux Gunners.

Mais ce mercredi après-midi, RMC précise que pour l'instant, si les maillots seront fournis par Puma, il se pourrait bien qu'au moins au début de la saison prochaine ils soient sans sponsor principal. Comme Bordeaux l'avait fait en début de championnat, l'OM pourrait attendre qu'un gros contrat lui soit proposé avant de s'engager avec un sponsor maillot. Et cela tombe bien, le club phocéen croulerait sous les demandes, ce qui permet de prendre son temps et de bien négocier. Ainsi, un site de paris en ligne aurait déjà été remis à sa place en raison d'une offre peu convaincante...