OM - PSG : Le boss de l'OM veut la victoire contre Paris, et pas un nul

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

On s'en souvient, pour le premier match de Rudi Garcia aux commandes de l'OM à l'automne, les joueurs marseillais avaient arraché un nul (0-0) au Parc des Princes face au PSG. Même si ce soir-là l'Olympique de Marseille n'avait pas réellement régalé les téléspectateurs, les supporters phocéens avaient apprécié le courage de leur équipe et l'ère Frank McCourt commençait très bien.

Et à une semaine du match retour, cette fois au Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud a été très clair, l'Olympique de Marseille ne visera pas le nul contre le Paris Saint-Germain, mais bel et bien la victoire. Face à un PSG que l'OM n'a plus battu depuis de nombreuses années, le président de l'Olympique de Marseille annonce la couleur, précisant que l'engouement était déjà énorme autour de ce clasico. « Est-ce que j’ai l’air d’avoir peur d’un adversaire ? Il ne faut pas. Ces affiches vous galvanisent. Pour ce OM-PSG, on a vendu près de 20.000 billets en une journée. Je crois que c’est un record dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. On va jouer à guichets fermés, il y aura une ambiance de feu, tous les supporters seront derrière nous. Le PSG est une montagne après son résultat face au FC Barcelone. Un nul contre le PSG ? Non je signe surtout pour une victoire. », a confié, sur TF1, le patron de l’Olympique de Marseille, qui colle tout de même un peu de pression sur la formation de Rudi Garcia.