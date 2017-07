OM : Présentation mercredi pour Steve Mandanda ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de l’OM s’accélère. Après Valère Germain et Luiz Gustavo, le club phocéen va enregistrer l’arrivée de deux recrues supplémentaires : Adil Rami et Steve Mandanda. Pour le défenseur du FC Séville, l’OM et le club andalou ont enfin trouvé un accord à hauteur de 6 millions d’euros.

Pour le second, l’affaire serait déjà dans le sac puisque l’ancien capitaine du club phocéen aurait déjà passé sa visite médicale et signé son contrat à l’OM. Ce mardi après-midi, RMC affirme même que Steve Mandanda sera présenté à la presse mercredi. Ensuite, il devrait s’envoler en stage avec sa nouvelle équipe, à Lausanne en Suisse.