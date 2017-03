OM : Pour une fois, Riolo voit un rayon de soleil à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Habituellement très critique à l'égard de l'Olympique de Marseille, Daniel Riolo éprouve un brin d'optimisme pour la suite de la saison après la victoire contre Lorient dimanche (1-4).

Si la 28e journée de Ligue 1 a été marquée par les victoires des trois leaders, la bonne affaire du week-end dans le haut du tableau est à mettre à l'actif de l'OM. Seule équipe à avoir gagné entre la quatrième et la neuvième place, puisque Lyon, Bordeaux, l'ASSE, Rennes et Toulouse ont fait des matchs nuls, Marseille s'est relancé dans la course européenne en revenant à un point du Top 5. Après deux défaites cuisantes contre le PSG en L1 (1-5) et face à Monaco en Coupe de France (3-4), le club phocéen s'est donc parfaitement relevé à Lorient. Lors de ce match, la troupe de Garcia a même affiché un joli visage collectif, et notamment d'un point de vue offensif. Par conséquent, Daniel Riolo estime que l'OM peut se mettre à rêver.

« Face au dernier du championnat, l’OM s’est repris. La période récente avait été dure à vivre et finalement peu importe que ce soit le dernier, l’important c’était de ne pas s’enfermer dans le doute. Je vais même vous faire une petite confession, je pensais que l’OM aurait beaucoup de mal à Lorient. Au lieu de ça, comme l’a dit Garcia, l’OM s’est rendu le match facile ! Ça n’était que Lorient certes, mais si Thauvin, Cabella, Payet, Sanson évoluent à ce niveau, l’OM peut bien finir la saison. Il est trop tôt et l’équipe a trop de limites pour rivaliser avec les équipes du haut du tableau, mais pour le reste, ça doit passer. Vous avez vu le calendrier des semaines à venir pour l’OM ? Il y a largement de quoi enchaîner une belle série ! », a lancé, sur son blog RMC, l'éditorialiste, qui estime donc que Marseille a largement les capacités pour finir dans le Top 5 du championnat de France.