OM : Pour Rongier, la fortune de McCourt ne suffit pas

Dans : OM, FC Nantes, Mercato.

Après l’arrivée de Morgan Sanson en provenance de Montpellier cet hiver, l’Olympique de Marseille continue d’observer les jeunes talents de Ligue 1.

Cette fois, Andoni Zubizarreta regarde plutôt du côté du FC Nantes où Valentin Rongier (22 ans) réalise une très bonne saison. A tel point que son entraîneur Sergio Conceição le compare au Parisien Marco Verratti. Autant dire que le Portugais veut garder son milieu de terrain. Cela tombe bien, le joueur formé chez les Canaris n’a pas l’intention de partir.

« Nantes est mon club de cœur, a confié Rongier dans les colonnes de L’Equipe. J’ai tout ici, mais tu te poses des questions lorsque ça marche mal. Là, les objectifs sont plus intéressants, tout donne envie. Je suis à fond dans le projet pour l’année prochaine. » Autre obstacle pour l’OM, le président Waldemar Kita se montre catégorique.

Le FCN ne veut rien entendre

« Il est très intelligent et réfléchi, il ne veut pas partir. Pour nous aussi, c’est niet, ce n’est pas une question d’argent, a prévenu le dirigeant. Il a encore trois ans de contrat mais on va revaloriser son salaire alors qu’il n’a rien demandé, comme on le fait pour les autres jeunes. Il sait qu’il doit confirmer. » La porte est donc fermée à double tour pour Marseille.