OM : Plusieurs banderoles au Vélodrome pour chambrer le PSG sur le 6-1

La rivalité entre Marseille et Paris vaut aussi pour la Coupe d’Europe, et les fans olympiens, qui en sont privés cette saison, ont visiblement apprécié la soirée de Ligue des Champions de mercredi. Le PSG s’est incliné 6-1 à Barcelone, se retrouvant éliminé à la dernière seconde malgré sa victoire 4-0 de l’aller. Plusieurs banderoles à ce sujet ont été sorties ce vendredi. « 6-1 Rêvons plus grand », trônait tout en haut d’un virage, tout comme « 6-1, c’est la Champions League » ou un rappel du virage sud « Parisiens, vous en rêvez mais la seule réalité s’est écrite le 26 mai 1993 », en référence bien évidemment à la victoire de l’OM en Ligue des Champions. Il y a eu aussi un vengeur « QSG à jamais humilié 6-1 ».