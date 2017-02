OM : Plus d’un mois d’absence pour Gomis

Dans : OM, Ligue 1.

Pas de miracle pour Bafetimbi Gomis, blessé au genou lors d’un choc ce dimanche dans la rencontre face à Nantes. Sorti en boitant bas, l’attaquant marseillais a passé des examens ce lundi, confirmant que le ligament interne était touché et que son indisponibilité sera de quatre à six semaines annonce RMC. Un véritable coup dur pour l’OM, qui n’a aucun avant-centre de métier pour le remplacer, et va devoir enchainer plusieurs matchs, dont certains très importants contre le PSG, sans le joueur prêté par Swansea et qui est de très loin le meilleur buteur du club.