OM : Pierre Ménès s’enflamme pour Marseille, et presque pour Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Loin d’être un admirateur de Patrice Evra, Pierre Ménès a forcément été interrogé sur la bonne prestation du défenseur phocéen, très solide derrière et en plus buteur pour le succès de l’OM face à Nice (2-1). Et si le club olympien a réalisé un gros match, le consultant de Canal+ a même reconnu que l’ancien capitaine des Bleus avait répondu aux attentes.

« C’est le meilleur match de l’OM cette saison. Ils se sont créés énormément d’occasion et ont été plutôt solide défensivement, à l’image d’Evra. J'ai suffisamment dit de mal de lui pour dire aussi quand j'ai bien aimé », a souligné Pierre Ménès, qui a vu ce que pouvait donner un Evra à 100 % ce qui n’avait pas été le cas souvent depuis son arrivée en raison d’un problème physique.