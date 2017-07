OM : Pierre Ménès emballé par ce futur joueur de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après Luiz Gustavo et Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille devrait continuer son renforcement défensif avec la venue d’Adil Rami. Effectivement, l’OM et le FC Séville ont trouvé un accord à hauteur de 6 millions d’euros, bonus compris, pour la venue de l’international français en Ligue 1. Ce dernier n’a pas encore signé, mais ce n’est qu’une question d’heures et de documents administratifs. Quoi qu’il en soit, c’est un renfort considérable pour l’OM, en quête de leaders derrière.

Déjà emballé par le recrutement de l’OM (Germain, Gustavo, Mandanda), Pierre Ménès est visiblement totalement conquis par les joueurs qui débarquent chez le récent cinquième de Ligue 1. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal + a exprimé que le recrutement d’Adil Rami était une vraie bonne nouvelle pour Rudi Garcia et pour l’OM. « Bonne recrue, mec en or » a notamment confié le chroniqueur vedette du Canal Football Club.