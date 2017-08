OM : Pierre Ménès effrayé par un « Champions Project » en bois

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM a connu une grosse désillusion sur la pelouse du Stade Louis II en s’inclinant lourdement face à Monaco (6-1).

Une prestation qui fragilise forcément le projet olympien, plus flou que jamais selon Pierre Ménès, consultant sur Canal +. « Les supporters marseillais présents à Louis II ont exprimé leur mécontentement de façon assez véhémente au repos et on peut les comprendre. On leur a vendu un pompeux OM Champions Project et ils s'aperçoivent qu'ils ont une équipe moins bonne que l'année dernière. Je suis désolé mais les recrues n'ont pas montré grand-chose pour le moment. Luiz Gustavo n'est pour l'instant pas supérieur à William Vainqueur et Germain a certes marqué en Ligue Europa mais il n'a toujours pas trouvé la faille en championnat » explique le journaliste sur son blog avant de faire le bilan du début de la saison de l’OM.

« Si la débâcle était plus ou moins annoncée par les absences, elle l'était aussi par la faiblesse des prestations depuis le début de la saison. Les Olympiens se sont imposés de justesse à Nantes et ont été accrochés deux fois par Domzale. Alors certes ils se sont qualifiés mais on ne va pas se borner à commenter les résultats, sinon tout le monde peut le faire ». Autant dire que la trêve internationale arrive au bon moment pour Marseille, où les têtes doivent être lourdes ce lundi…