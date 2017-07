OM : Pierre Ménès conseille vivement cet international français à l’OM

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Avec Luiz Gustavo en tête de gondole, l’OM a néanmoins décidé de confirmer son penchant pour les joueurs français sur le marché des transferts. Et notamment les internationaux.

Après avoir faire venir Dimiti Payet et Patrice Evra, ce sont Steve Mandanda et Adil Rami qui sont venus renforcer le club provençal. Et ce n’est peut-être pas fini. En effet, Moussa Sissoko est officiellement placé sur la liste des transferts par Tottenham, qui envisage même de faire un gros effort pour laisser filer le milieu de terrain. Ce dernier, qui n’a pas été retenu pour le stage aux Etats-Unis du club londonien, envisage plutôt de poursuivre sa carrière en Premier League.

Mais seul Everton est intéressé, et la proposition du club de Liverpool n’a pour le moment pas du tout convaincu Tottenham. En revanche, si Lyon est cité, c’est l’OM qui pourrait passer à l’action, surtout que le club londonien serait d’accord sur le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Pour Pierre Ménès, interrogé à ce sujet, il s’agirait d’une belle affaire. « Super idée, ils n’ont pas ce profil en plus », a souligné le consultant de Canal+, persuadé que Sissoko peut apporter une dimension physique et de la percussion offensive au jeu olympien.