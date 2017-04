OM : Payet veut enfin gagner un titre et c'est à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors qu'il a désormais 30 ans, Dimitri Payet n'a pas gagné le moindre titre depuis ses débuts chez les professionnels à Nantes, et cela malgré une carrière qui l'a vu passer par l'ASSE, Lille, West Ham et bien évidemment l'Olympique de Marseille. Payet a seulement joué, et perdu, deux finales, l'une avec le LOSC dans le Trophée des champions 2011 contre...l'OM, et l'autre beaucoup plus marquant c'était l'été dernier avec la France contre le Portugal lors de l'Euro.

Ce dimanche, invité de Téléfoot, l'international tricolore de l'Olympique de Marseille a confié qu'il avait toujours un gros appétit et espérait surtout ouvrir son compteur avec le maillot de l'OM sur les épaules. « Ici à Marseille, il y a tout pour faire un club de ouf ! C’était juste au niveau de la gestion que ça posait problème. Maintenant, c’est carré, c’est droit. J’ai confiance dans ce projet, mais on ne va pas faire un Barcelone en deux ans, on le sait et les dirigeants aussi. En France, on sait que quand on veut gagner des titres, il faut battre Paris et être le concurrent de Paris. Même si derrière il y a d’autres équipes comme Monaco et Nice qui se renforcent intelligemment », a confié le joueur réunionnais, visiblement confiant sur la suite des événements à Marseille.