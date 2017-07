OM : Payet titille le PSG sur Germain ce « buteur pas cher »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, PSG.

Auteur d'un triplé jeudi soir contre Ostende, à l'occasion d'un match où il a prouvé toutes ses qualités, Valère Germain s'est mis dans la poche le Vélodrome. Du côté de l'Olympique de Marseille, les coéquipiers de l'ancien attaquant monégasques n'étaient pas avares d'éloges, à l'image de Dimitri Payet qui a reconnu être épaté par le nouvel attaquant de l'OM. Et Payet en a profité pour glisser avec malice que l'Olympique de Marseille n'avait pas eu besoin de dépenser une montagne d'argent pour recruter Valère Germain, suivez mon regard du côté du PSG.

« Valère a montré qu'il était un redoutable finisseur, a souligné le Réunionnais devant la presse. Il s'est vite fondu dans le collectif. Il se déplace bien et met les ballons au fond. Après ce qu'il a fait ce soir, on ne peut rien lui demander de plus, si ce n'est de continuer. Un bon attaquant qui plante, ça coûte cher. Lui, on l'a eu pour pas cher ! », a lancé, avec un grand sourire, Dimitri Payet. Pour mémoire, l’Olympique de Marseille s’est offert Valère Germain pour 8ME....et pas 220ME. On attendra la fin de saison pour savoir si ce trait de malice était raisonnable.