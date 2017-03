OM : Payet et Thauvin « moins cons », Garcia a gagné son pari

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà coéquipiers à l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2015, Dimitri Payet et Florian Thauvin n’étaient pas les meilleurs amis du monde…

Mais les deux joueurs ont vite tourné la page en se retrouvant cet hiver. « Ça se passe très bien, a confié le Réunionnais à L’Equipe. Je m’étais dit que si je signais à Marseille on allait devoir forcément s’expliquer sur le passé. Mais je n’ai même pas eu besoin de le faire, car au bout de quelques jours, simplement en regardant l’entraînement, j’ai vu qu’on avait compris tous les deux. On a plus à gagner à jouer ensemble qu’à se faire la guerre. On a pris deux ans de plus aussi, on est peut-être un peu moins cons qu'avant. »

Alors qu’ils se disputaient les coups-francs auparavant, les deux milieux sont désormais complices. A l’image de leur combinaison sur le premier but de l’ancien Bastiais contre Angers (3-0) vendredi. Pas de quoi étonner Rudi Garcia, lequel avait misé sur le professionnalisme de ses hommes. « Je n’avais pas de doute sur leur association, ni sur leur intelligence. Si les talents s’entendent, l’équipe ne peut être que meilleure. Ils l’ont compris », s’est réjoui l’entraîneur de l’OM, qui n’aurait sûrement pas toléré des tensions au sein de son groupe.