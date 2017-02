OM : Payet est parti au clash, Gomis constate les dégâts

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps dominateur à Metz vendredi, l’Olympique de Marseille a fini par s’incliner (1-0), la faute à une nette baisse de régime en fin de rencontre.

Il faut dire que les hommes de Rudi Garcia ont dû batailler pendant 120 minutes contre l’Olympique Lyonnais (2-1) mardi, en 16e de finale de Coupe de France. Du coup, l’entrée en jeu de Dimitri Payet en début de seconde période à Saint-Symphorien n’a pas suffi pour redonner de l’énergie aux Marseillais. D’ailleurs, la recrue olympienne n’est pas non plus au top de sa forme à cause de son bras de fer à West Ham qui l’a écarté pendant plusieurs semaines. C’est pourquoi Bafétimbi Gomis réclame de la patience pour l’ancien Hammer.

« Il revient, cela fait longtemps qu'il n'a pas joué, a souligné l’attaquant de l’OM en zone mixte. Avec tout ce qu'il s'est dit pendant son transfert, il a besoin de digérer, de se remettre en confiance. Quand il est entré en jeu, il a réalisé de bonnes choses que ce soit à Metz ou face à Lyon. Il va revenir, on connaît son talent. » Optimiste, le capitaine phocéen s’imagine déjà profiter des caviars de Payet…