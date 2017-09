OM : Njie, la stat qui prouve qu'il est indispensable à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. De retour de blessure face à Amiens après une longue indisponibilité, Clinton Njie a prouvé qu’il était (à la surprise générale) indispensable à l’OM en ce début de saison. La preuve par les chiffres : après son doublé en Picardie, l’international camerounais est plus que jamais le meilleur buteur du club phocéen en Ligue 1 avec cinq réalisations. La particularité de l’ancien joueur de l’OL est finalement que malgré ce total de buts élevé, il n’a débuté que deux rencontres cette saison en championnat : contre Angers et donc ce dimanche après-midi face à Amiens.