OM : Moussa Dembélé à Marseille, c'est jouable

Toujours en quête d’un avant-centre capable de mener l’attaque marseillaise, la direction de l’OM se concentre sur la piste Carlos Bacca, mais étudie bien évidemment d’autres solutions.

Le projet olympien a beau être ambitieux, il faudra tout de même se montrer convaincant pour faire venir un numéro 9 de renom en Ligue 1, où Monaco et le PSG ont quand même une sacrée avance. C’est pourquoi l’OM pourrait changer son fusil d’épaule en recrutant Moussa Dembélé. Ancien du centre de formation du Paris Saint-Germain, l’avant-centre tricolore enfile les buts avec le Celtic Glasgow, et est d’ores et déjà courtisé par plusieurs formations anglaises.

Révélé par Sky Sports, l’intérêt de l’OM est confirmé par TF1 ce lundi, le quotidien sportif soulignant des contacts établis il y a plus d’une semaine entre Andoni Zubizarreta et le joueur. Plus important, le natif de Pontoise serait tenté par le projet marseillais si une belle offre lui parvenait, et bien évidemment si l’OM se montrait convaincant auprès du Celtic Glasgow. Le club écossais aurait refusé 40 ME de la part de Chelsea pour laisser filer son Frenchie l'hiver dernier, mais pour le moment, aucune offre n'a été transmise cet été. Cela laisse toutefois beaucoup de marge, mais tant que Moussa Dembélé n’aura pas choisi sa future destination, les Provençaux auront visiblement raison de se garder cette piste sous le coude, l’international espoirs français de 20 ans ayant indéniablement un gros potentiel.