OM : Morgan Sanson supprime son compte pour des propos pro-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

La patrouille du Net ne pardonne rien et sitôt sa signature pour l’OM, certains suiveurs assez acharnés ont déterrés des messages de Morgan Sanson datant de 2012. A l’époque, lors du match entre le PSG et l’OM, le milieu de terrain parisien annonçait clairement son soutien pour le club de la capitale, avec un « Let’s go PSG », ainsi que quelques autres messages laissant transparaitre son soutien pour Paris. Forcément, cela a fait un peu de buzz, la rivalité entre le PSG et l’OM étant encore bien présente chez les supporters, même si elle l’est beaucoup moins chez les joueurs et les dirigeants.

La conséquence a tout de même été assez brutale puisque le milieu de terrain a tout simplement désactivé son compte à un moment tout de même crucial de sa carrière. Nul doute que, comme d’autres joueurs l’ont fait avant lui dans des cas similaires, il va revenir sur Twitter avec un compte flambant neuf, et que ses propos datant tout de même d’il y a plus de quatre ans lui seront rapidement pardonnés s’il se montre à la hauteur des espoirs placés en lui.