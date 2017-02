OM : Maxime Lopez n'est qu'un minot, et Garcia se charge de lui rappeler

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire difficilement discutable aux yeux de Rudi Garcia depuis que le nouvel entraineur est arrivé, Maxime Lopez a littéralement explosé depuis cet automne.

Ses premières actions décisives, son activité remarquée et son jeu de passes ont fait beaucoup de bien à l’OM. Résultat, le milieu de terrain est annoncé dans le viseur du Barça, discute d’une prolongation avec un salaire décuplé, et a été récemment été élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre. De son côté, Rudi Garcia tente d’éviter de voir son joueur se « cramer », et a notamment décidé de le maintenir avec le groupe « CFA » pour se changer et se préparer avant les entrainements. Une manière de lui rappeler d’où vient le Minot. Ce dernier l’accepte sans broncher, lui qui ne saurait contredire le coach qui l’a lancé dans le grand bain.

« Le coach Passi avait confiance en moi mais le contexte n'était pas évident pour lui. Et après Rudi Garcia m'a fait confiance en arrivant. Rester dans le vestiaire de la CFA à la Commanderie ? C'est pour me protéger, pour ne pas que j'oublie d'où je viens, que je ne m'enflamme pas parce que j'ai fait 10 matchs. J'accepte c'est normal », a confié à Bein SPORTS Maxime Lopez, qui a déjà été prévenu par son entraineur de la suite des évènements. Plus tard dans la saison, le jeune milieu de terrain risque en effet de connaître un trou d’air légitime après des débuts en fanfare, et il devra aussi avoir la patience et l’abnégation pour surmonter ce « mur ».