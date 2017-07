OM : Marseille veut Olivier Giroud c'est officiel !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec la signature d'Alexandre Lacazette, Olivier Giroud a très clairement compris qu'il n'était plus réellement un attaquant d'avenir à Arsenal. Et forcément le buteur des Gunners ne souhaite pas prendre le risque de s'installer dans les tribunes de l'Emirates à un an du Mondial. Car même s'il est le chouchou de Didier Deschamps, ce dernier souhaite tout de même avoir à sa disposition des footballeurs qui ont un minimum de temps de jeu.

Il semble donc acquis que Giroud va bouger cet été, et du côté de l'Olympique de Marseille on a le désir de s'offrir l'attaquant international tricolore. Ce dimanche, La Provence affirme même que « le recrutement de l’attaquant des Gunners et des Bleus fait partie des priorités de l’état-major olympien qui rêve de frapper un grand coup ». Et si des négociations officielles n'ont pas commencé, Jacques-Henri Eyraud a rencontré Olivier Giroud en mai dernier lors d'une conférence de l'UNFP à Sciences Po à laquelle les deux hommes participaient. Pour l'instant, l'attaquant français a clairement fait savoir qu'il souhaitait rester en Premier League, mais le quotidien régional affirme que la réponse finale pourrait intervenir...dans les ultimes journées du mercato.