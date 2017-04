OM : Marseille privé de Ligue des Champions pour encore deux ans ?

Dans : OM, Ligue 1.

Accroché à domicile par Dijon, l’OM a manqué une belle occasion de continuer sa remontée en cette deuxième partie de saison.

Un succès aurait en effet permis par exemple de reprendre deux points sur Lyon, qui est actuellement quatrième. Mais l’écart entre les deux Olympiques reste de quatre points, et il pourrait grandir cette semaine avec le match en retard de Lyon à Metz. Cela n’empêche pas Jacques-Henri Eyraud de faire savoir, comme son entraineur Rudi Garcia, qu’il était particulièrement fâché avec les points perdus contre Dijon.

« Rudi Garcia a raison. On a grillé un joker, ce n'est pas le premier. La 5e place reste possible mais ce sera plus difficile. Il faut que les joueurs comprennent que c'est un objectif de fin de saison », a prévenu le président marseillais, qui envisage surtout de grimper encore d’un cran avec ses objectifs de la saison prochaine.

« Nous ne sommes pas le Qatar mais des entrepreneurs. Si des stars sont nécessaires au renforcement de l'effectif, on regardera de ce côté. Si nous pouvions finir dans les quatre premiers, voire mieux, ça serait parfait », a expliqué le dirigeant phocéen sur France 3. Une manière de monter doucement en puissance, et de faire comprendre que le retour en Ligue des Champions ne serait peut être pas aussi rapide qu’annoncé au départ.