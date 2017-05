OM : Marseille officialise son désir de garder Gomis et Vainqueur

Dans : OM, Ligue 1.

Dans moins d'un mois le mercato estival ouvrira ses portes et pour l'Olympique de Marseille, avant même d'acheter des renforts, il faudra s'assurer la présence de deux joueurs la saison prochaine. En effet, Rudi Garcia souhaite conserver Bafé Gomis et William Vainqueur, lesquels sont respectivement prêtés par Swansea et l'AS Rome. Et si rien n'est acquis concernant deux joueurs qui ont ouvertement fait savoir qu'ils souhaitaient rester à l'OM, les dirigeants phocéens ont ouvert les négociations afin de parvenir rapidement à un accord.

« Nous avons entamé les discussions pour les garder tous les deux. Pour le reste, je ne dis pas que nous ne sommes pas déjà d’accord avec des joueurs… Mais chaque chose en son temps car un transfert requiert l’accord de trois parties », a toutefois prévenu, dans le JDD, Andoni Zubizarreta, conscient que Swansea et l’AS Rome voudront céder les joueurs mais à un prix conséquent.