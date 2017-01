OM : Marseille ne peut pas viser haut lance Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la défaite contre l'OL (3-1) : « Ce match-là se joue sur des détails. On a fait une bonne entame. On voulait être compact. Le premier but, on peut l'éviter malgré le talent de Valbuena car Sakai doit fermer l'axe. Et les deux autres, ce sont deux passes décisives de notre part. Quand on est revenu à 2-1, derrière on fait un énorme cadeau et du coup on perd le match. On ne gère pas pendant les moments forts, par manque d'expérience. On avait un très jeune milieu. Mais ces deux dernières semaines, on a joué deux équipes, Monaco et Lyon, qui sont meilleures que nous. Les faits démontrent qu'on ne peut pas viser plus haut que le Top 5. Avec deux défaites de suite, on régresse. Il faut vite repartir de l'avant en battant le MHSC à domicile. Il faut garder le moral et la confiance », a-t-il déclaré sur Canal+.