OM : Marseille est dans le flou sur ce défenseur international

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Stefan De Vrij n'est pas sur le départ, si l'on en croit les dires du président de la Lazio.

En fin de saison dernière, le club phocéen désirait recruter huit nouveaux joueurs durant cet été. Un mois et demi après l'ouverture du marché des transferts, le bilan est plutôt correct puisque l'OM a recruté quatre joueurs : Mandanda est revenu au poste de gardien, Germain est arrivé pour renforcer l'attaque, Luiz Gustavo pour gonfler l'entrejeu, et Rami a signé en charnière centrale. Si la feuille de route est suivie, Marseille doit donc encore recruter quatre nouveaux joueurs : un grand buteur, deux latéraux, mais aussi et surtout un autre défenseur central. Et celui-ci ne devrait pas être Stefan De Vrij. Pisté par l'OM, l'international néerlandais n'est pas sur le marché, selon Claudio Lotito.

« Si nous avons reçu des offres pour De Vrij ? Il n’est simplement pas à vendre. Notre volonté est de garder nos joueurs, le problème c’est que son contrat se termine l’année prochaine. Il faudra lui poser la question, pour savoir s’il veut prolonger son contrat. Après, nous ne commenterons plus les erreurs du passé, si quelqu’un veut partir, qu’il parte », a lancé, sur Sky Sport, le président de la Lazio, qui calme donc les ardeurs marseillaises dans ce dossier. Mais malgré cette déclaration, l'OM a encore une chance car c'est De Vrij qui a les cartes en main, sachant que son contrat prend fin en juin 2018. « On craint dégun » disait Rudi Garcia...