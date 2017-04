OM : Marseille en difficulté, Baup vient aider au mercato

Dans : OM, Mercato.

Souvent décisif avec l’Olympique de Marseille, comme samedi dernier contre Dijon (1-1), le gardien Yohann Pelé (34 ans) n’a pourtant pas la confiance de ses dirigeants.

L’ancien Sochalien n’est pas jugé à la hauteur des ambitions du club phocéen. Et on comprend pourquoi au vu des rumeurs qui circulent. En effet, l’OM envisagerait le retour de Steve Mandanda ou le transfert d’Iker Casillas. Deux pistes complexes, celle menant à l’Espagnol étant même déjà morte. Du coup, en tant qu’ancien entraîneur marseillais et ex-gardien de but, Elie Baup a proposé le nom du jeune Toulousain Alban Lafont (18 ans).

« Il a étonné tout le monde par sa précocité, sa manière d'être assez autoritaire, de ne pas se laisser influencer par les émotions et les événements d'un match... Il a une forme de maturité incroyable pour un jeune de son âge, a encensé le consultant dans La Provence, avant de proposer à l'international U20 français un club plus ambitieux. Je pense à l'OM, justement, qui est en train de préparer l'avenir. C'est ce qu'il représente. Chez lui, il pourrait y avoir un peu de la trajectoire de Fabien (Barthez) à l'époque : Toulouse, Marseille... » Très en avance sur les portiers de sa génération, Lafont a-t-il déjà les épaules pour garder les cages de Marseille ?