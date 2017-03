OM : Marseille connait le prix pour se payer Yohan Cabaye

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Parti de Lille pour Newcastle, revenu à Paris pour rejoindre ensuite Crystal Palace, Yohan Cabaye pourrait bien traverser la Manche une nouvelle fois cet été.

Son temps de jeu s’amoindrit à Crystal Palace alors la sélection tricolore s’éloigne logiquement pour lui. Sous contrat jusqu’en juin 2018 avec les Eagles, le milieu de terrain a fait récemment un gros appel du pied pour rejoindre le projet marseillais, où il connaît très bien Rudi Garcia. Une solution qui a du sens et qui apporterait de l’expérience et une touche technique à l’entrejeu olympien. Mais malgré sa fin de contrat approchant, le club londonien n’a aucune intention de brader un joueur acheté pour une somme pouvant monter à 18 ME.

Résultat, ce vendredi, le Mirror annonce que Sam Allardyce ne lâchera pas l’ancien lillois aussi facilement. Face à quelques sollicitations l’hiver dernier, le manager de Palace avait annoncé que son joueur ne serait pas à vendre à moins de 18 ME. Cet été, en prenant en compte le fait que Cabaye entrera dans sa dernière année de contrat, le prix pourrait baisser à 14 ME, ce qui reste tout de même un investissement de taille pour l’ex du PSG, qui est à l’heure actuelle loin d’être aussi rayonnant qu’il y a quelques années.