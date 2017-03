OM : Cabaye prêt à signer à l'OM sans condition

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Actuellement à Crystal Palace, où l'on parle plus de maintien que d'Europe, Yohan Cabaye ne dirait pas non à un retour rapide en France. En effet, après son come-back raté via le Paris Saint-Germain, où il n'a jamais trouvé ses marques, Cabaye, qui n'est plus appelé en équipe de France, a ouvert la porte à une éventuelle sollicitation de l'Olympique de Marseille. Agé de 31 ans, le milieu de terrain a reconnu qu'il se verrait bien tenter le challenge marseillais avec un coach qu'il connaît très bien, Rudi Garcia.

« Vous savez dans la vie, tout est possible. Je ne sais pas de quoi mon avenir est fait. Je suis ouvert à tout. Les appels du pied, ça fait plaisir. Rudi Garcia je le connais bien, l'OM a un beau projet, a expliqué Yohan Cabaye sur BeInSports, précisant également qu’il n’avait pas renoncé aux Bleus. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ce soit terminé pour moi. Je suis un battant. Je vais continuer à travailler, je donnerai le maximum. Je ne dirai jamais que j'arrête la sélection. J'ai trop d'amour et de respect pour ce maillot. »