OM : Marseille aurait pu ruiner la carrière de Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé cet hiver à Marseille, Morgan Sanson a bluffé tout le monde par la rapidité de son adaptation. Comme si rien n’avait changé, le milieu de terrain fait ce qu’il faisait avec Montpellier, courir partout, jouer juste et il se montre décisif dans la surface de réparation, dans le dernier geste. De quoi lui valoir les applaudissements de Rudi Garcia. Mais selon son ancien coéquipier et toujours ami Jonas Martin, Sanson a bien fait de ne pas se précipiter dans sa carrière, attendant de revenir à 100 % après sa grave blessure pour faire le grand saut. Moins bien physiquement, et dans un OM qui était en perdition ces derniers mois, l’ancien international espoirs aurait pu en payer le prix fort.

« À Montpellier, il aurait pu, il avait le leadership technique, mais ce n'est pas son tempérament. Il aurait pu se perdre à l'OM s'il avait signé avant l'arrivée de Garcia, le club manquait de stabilité. Maintenant, il y a de l'argent, un bel effectif, de l'ambition... Je lui avais conseillé d'y aller. C'est un bon passage pour arriver là où il veut, un top club européen. Il pourrait même s'installer dans la durée si l'OM atteint ses objectifs », a prévenu dans L’Equipe le joueur du Bétis Séville. Morgan Sanson et le club provençal ne demandent certainement que ça.