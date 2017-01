OM : Marseille arrivé pour Pépé, pour embêter l’OL ?

Dans : OM, Mercato, OL.

A moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé son joueur offensif capable de redonner un peu de souffle devant.

Néanmoins, les pistes se multiplient et la dernière en date mène à Nicolas Pépé affirme France Football. Un nom qui a été accolé dernièrement à l’autre olympique, Lyonnais bien évidemment. L’OL en a fait son objectif numéro 2 en cas d’échec des négociations avec Manchester United pour récupérer Memphis Depay. Et le profil de joueur prometteur a aussi séduit Andoni Zubizarreta, qui sait qu’à 21 ans, l’international ivoirien actuellement à la CAN a encore une belle marge de progression.

Néanmoins, le joueur d’Angers est avant tout un ailier, et l’OM n’en manque pas véritablement, alors que Rudi Garcia avait fixé comme objectif d’obtenir un attaquant de pointe supplémentaire pour soulager Bafetimbi Gomis. Cette prise d’intérêt peut néanmoins ressembler à une assurance, au cas où la venue de Dimitri Payet ne pourrait pas avoir lieu, même si les deux joueurs ont un profil radicalement différent.