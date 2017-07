OM : Mandanda pourrait coûter 6ME à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille à l’été 2016, Steve Mandanda va bien retrouver le club phocéen dans les prochaines heures. Effectivement, l’OM a trouvé ce week-end un accord avec Crystal Palace pour le transfert définitif du gardien de 32 ans, qui va rapidement s’engager pour trois ans. Selon les informations du journal L’Equipe, l’indemnité exacte de la transaction est difficile à définir. Peu enclin à payer les 8 ME réclamés par les Eagles, Jacques-Henri Eyraud aurait conclu la transaction à hauteur de 2 ME. Mais grâce à un « subtil jeu de bonus », cette somme pourrait grimper jusqu’à 6 ME. D’où la réponse favorable du récent 14e de Premier League.

Par ailleurs, Rudi Garcia a confié devant les médias, après la victoire de l’OM en amical face à l’Etoile du Sahel (2-0), que l’international français ne sera pas son capitaine la saison prochaine. Effectivement, le coach olympien a affirmé qu’il ne confiait jamais le brassard à un gardien et malgré son statut, l’ancien Havrais n’aurait pas de traitement de faveur à ce niveau-là. Pour l’heure, deux prétendants sérieux semblent se dégager pour porter le brassard de capitaine pour la saison prochaine : Patrice Evra, taulier du vestiaire phocéen, et Luiz Gustavo, déjà patron du milieu pour sa première sortie amicale dimanche soir.