OM : Mandanda, Pelé… Garcia doit éviter une « grosse connerie »

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir encaissé neuf buts en deux matchs contre Monaco puis Rennes, Steve Mandanda a manqué les deux derniers matchs de l’OM pour cause de blessure musculaire. Ainsi, c’est Yohann Pelé qui a gardé les buts phocéens face à Konyaspor puis Amiens. Et l’homme aux 18 clean-sheats la saison dernière a de nouveau gardé ses buts inviolés pour ses deux premiers matchs officiels en 2017-2018. De quoi fragiliser le statut de numéro un de Steve Mandanda ? Interrogé par Le Phocéen, Bernard Grégori refuse de penser que l’ancien capitaine de l’OM puisse devenir numéro deux derrière Yohann Pelé.

« Je pense que ce serait une énorme connerie. Pour moi, Garcia a son numéro un et son numéro deux, et il ne bougera pas sa hiérarchie. Chez les gardiens, être titulaire ou remplaçant sont deux choses différentes, il y a un ordre établi et il ne faut pas y toucher, sauf évidemment si le numéro un plonge complètement, mais ce n'est pas le cas pour moi » lance l’ancien gardien de l’OM (1973-1974) avant de saluer les belles prestations de Pelé. « Bien sûr, Pelé a fait une très belle deuxième partie de saison l'an dernier, et il pourrait être titulaire dans la plupart des clubs de Ligue 1. Il est vrai aussi que Steve vient de prendre neuf buts en deux matches et que ça l'a certainement fragilisé, mais c'est toute l'équipe qui a coulé. Je suis certain que s'il est prêt pour le match de dimanche, Garcia le remettra titulaire ». Reste à savoir si l’international français sera remis de sa blessure musculaire à la cuisse pour défier le TFC dimanche soir au Stade Vélodrome et s’il sera, comme cela est la tendance, préféré à l’Albatros…