OM : Mandanda ne fera pas un bide à l'OM promet Anigo

Dans : OM, Mercato, Premier League.

C’est un véritable opus de retour vers le futur que proposent les dirigeants de l’OM à leurs supporters depuis le rachat du club.

Retour de Florian Thauvin, de Rod Fanni, de Dimitri Payet et maintenant de Steve Mandanda, il ne manquerait presque plus que Marcelo Bielsa ne récupère sa glacière… Des retrouvailles qui ont de quoi faire jaser, car financièrement, le club phocéen rachète des joueurs forcément plus âgés et souvent plus chers qu’il ne les a vendus quelques mois plus tôt. Mais c’est le terrain qui parlera avant tout et José Anigo, qui a bien évidemment longtemps côtoyé Steve Mandanda, est ravi de voir le « Fenomeno » reprendre sa place, et ne doute pas un seul instant de sa réussite. Pourtant, il vient de connaître une année quasiment blanche à Crystal Palace, tandis que Yohann Pelé sort d’une saison de bon acabit avec une montée en puissance à chaque sortie.

« Je ne vois pas comment il pourrait être en échec à Marseille. Tout ce qui vient est du bonus pour lui et il sera bien meilleur sans la pression de se dire qu’il veut être le numéro 1 en bleu. Je pense que l’OM va récupérer un gardien tout en détente, en tranquillité, en sérénité qui risque de faire très fort », a souligné l’ancien directeur sportif de l’OM à L’Equipe, même si cela fait bien longtemps que Mandanda ne croit plus en cette place de titulaire en équipe de France.