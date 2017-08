OM : Macron déboule à l'entraînement de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

On le sait l'actuel président de la République est un supporter de l'Olympique de Marseille. Et présent actuellement dans la cité phocéenne, où il passe des vacances avec son épouse, ce grand communicant qu'est Emmanuel Macron n'a évidemment pas raté cette occasion d'assister à un entraînement des joueurs de Rudi Garcia. Grégory Sertic a été le premier à vendre la mèche en diffusant via son compte Instagram une photo de l'actuel occupant du Palais de l'Elysée, vêtu d'un maillot de l'OM, et posant avec lui. Les supporters de l'Olympique de Marseille auraient probablement préféré la photo d'un nouvel attaquant, mais en attendant c'est toujours ça de pris...