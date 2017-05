OM : Luis Fernandez annonce que Bafé Gomis quitte Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Prêté cette saison par Swansea à l'Olympique de Marseille, Bafé Gomis ne masque pas son bonheur de porter le maillot de l'OM dont il est le meilleur buteur cette saison. Mais, malgré des messages d'amour envoyés sur les réseaux sociaux, et les propos d'Andoni Zubizarreta, lequel a annoncé ce dimanche qu'il négociait dans le dossier Gomis, l'avenir de l'attaquant semble s'inscrire loin du club phocéen.

C'est du moins ce qu'a révélé ce dimanche, sur BeInSports, Luis Fernandez. Selon l'ancien entraîneur du PSG, Bafé Gomis ne portera pas le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et Luis Fernandez semble sûr et certain de son scoop, répétant que cette décision était entérinée et que le joueur de Swansea allait repartir de l'OM une fois la saison terminée. Fernandez n'a rien révélé de plus sur l'éventuel avenir de Bafé Gomis qui dans un premier temps va retrouver le club gallois, lequel a probablement assuré son maintien en Premier League après sa victoire samedi à Sunderland.