OM : Librra ulcéré des commentaires des joueurs de l'OM

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Ancien de l'Olympique de Marseille, Marc Libbra n'a pas apprécié du tout le match joué jeudi soir par l'OM à Domzale en Europa League. Et surtout il n'a pas apprécié les commentaires faits par les footballeurs marseillais suite à ce nul en Slovénie. Alors, quand Le Phocéen l'interroge sur tout cela, Marc Librra monte dans les tours et fustige l'attitude des joueurs.

« Quand je vois les gars satisfaits de ramener un nul de Domzale, ce n’est pas possible. On ne peut pas dire ça quand on joue à l’OM face à des inconnus. Ce n’est pas ça le Champions Project ! Je préfère entendre qu’ils sont déçus, qu’ils ont été mauvais. On est supporters, on a vu le match et on le sait. Pas besoin de nous embrouiller en nous expliquant que c’est un bon résultat à l’extérieur », lance l'ancien consultant de L'Equipe TV, qui estime que l'OM doit recruter un joueur par ligne d'ici la fin du mercato.